Универсал Lada Largus‍ CNG в 2019 году получит биотопливную версию CNG

По словам руководителя компании «АТС Авто» Алексея Сучкова, их компания совместно с «АвтоВАЗом» проводят финальные испытания битопливной версии Largus.

Эта модель будет работать как на бензине, так и на метане. В продажу биотопливний Ларгус поступит с 1,6-литровым 106-сильным мотором и механической коробкой передач.

Сборка автомобиля происходить на заводе ГК «АТС» в технопарке «Жигулёвская долина».

Продажи Lada Largus CNG намечены на начало 2019 года. Все характеристики новой модели раскроют на отдельном мероприятии, после того как автомобиль пройдет сертификацию.