Российский автопроизводитель намерен выпустить Lada Largus CNG, который сейчас проходит финальные испытания.
Универсал Lada Largus CNG в 2019 году получит биотопливную версию CNG
03.09.2018 22:38
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По словам руководителя компании «АТС Авто» Алексея Сучкова, их компания совместно с «АвтоВАЗом» проводят финальные испытания битопливной версии Largus.
Эта модель будет работать как на бензине, так и на метане. В продажу биотопливний Ларгус поступит с 1,6-литровым 106-сильным мотором и механической коробкой передач.
Сборка автомобиля происходить на заводе ГК «АТС» в технопарке «Жигулёвская долина».
Продажи Lada Largus CNG намечены на начало 2019 года. Все характеристики новой модели раскроют на отдельном мероприятии, после того как автомобиль пройдет сертификацию.
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