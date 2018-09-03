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Универсал Lada Largus‍ CNG в 2019 году получит биотопливную версию CNG

Новости
03.09.2018 22:38
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Российский автопроизводитель намерен выпустить Lada Largus CNG, который сейчас проходит финальные испытания.

По словам руководителя компании «АТС Авто» Алексея Сучкова, их компания совместно с «АвтоВАЗом» проводят финальные испытания битопливной версии Largus.

Эта модель будет работать как на бензине, так и на метане. В продажу биотопливний Ларгус поступит с 1,6-литровым 106-сильным мотором и механической коробкой передач.

Сборка автомобиля происходить на заводе ГК «АТС» в технопарке «Жигулёвская долина».

Продажи Lada Largus CNG намечены на начало 2019 года. Все характеристики новой модели раскроют на отдельном мероприятии, после того как автомобиль пройдет сертификацию.

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