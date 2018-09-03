«GM-АвтоВАЗ» увеличил размер скидки на внедорожник Chevrolet Niva

До конца текущего месяца внедорожник Chevrolet Niva может обойтись клиенту еще дешевле, о чем проинформировала пресс-служба «GM-АвтоВАЗ» 3 сентября.

Как говорится в сообщении, максимальная выгода будет доступна при покупке внедорожника по специальным программам.

Так, при оформлении автомобиля в кредит с использованием программы трейд-ин размер скидки на модель в цвете «Жидкое серебро» и комплектации L составит 64 тысячи рублей, а для остальных версий выгода составит 60 тысяч рублей.

При этом по программе трейд-ин или оформлении в кредит скидка составит 30 тысяч рублей по каждой программе в отдельности.