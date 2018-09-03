Коммерческие автомобили «ГАЗ» будут выпускать в Азербайджане

На предприятии в Азербайджане будет организована сборка коммерческого транспорта Группы ГАЗ и автобусов, о чем сообщает пресс-служба компании.

Выпуск автомобилей будет налажен в рамках недавно подписанного соглашения между «Группой ГАЗ» и компанией «Азермаш», причем согласно документам «Азермаш» построит на территории города Гаджигабуле новый завод.

Предварительными сроками старта серийного производства называют конец следующего года. Для начала запланировано производство коммерческих автомобилей, в том числе «ГАЗель Next», «ГАЗон Next», «Соболь Бизнес», а уже на втором этапе организуют сборку автобусов «Вектор Next» и ЛиАЗ.

В дальнейшем планируется выпуск спецверсии коммерческих автомобилей. «Группа ГАЗ» на новый завод будет поставлять машинокомплекты, а также обучать и подготавливать специалистов.