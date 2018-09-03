Audi начала серийный выпуск первого электрического кроссовера E-Tron

Немецкий автопроизводитель уже начал серийный выпуск своего первого электрического кроссовера, публичная презентация которого состоится 17 сентября на отдельном мероприятии.

Производство кроссовера E-Tron стартовало на заводе компании в Брюсселе. На рынке Audi E-Tron будет конкурировать с Tesla Model X и новым Jaguar I-Pace.

В серийной версии электрокроссовера установят силовую установку мощностью 360 лошадиных сил, при этом в активированном спорт-режиме она кратковременно сможет выдать 400 л.с.

По заявлению компании, блок аккумуляторов E-Tron способен обеспечить автомобилю запас хода 400 км. К тому же есть поддержка быстрой зарядки.

Особенностью кроссовера стала модернизированная система рекуперации энергии. Как обещают в компании она способна рекуперировать до 70% потребляемой энергии.

Также ранее было сказано, что водителю в Audi E-Tron придется реже нажимать на тормоз, так как автомобиль при резком сбросе акселератора сам начинает замедлятся.

В модельном ряду Audi кроссовер E-Tron расположится между кроссоверами Q5 и Q7. Презентация электрокара пройдет 17 сентября в Сан-Франциско.