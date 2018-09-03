Новый трехрядный кроссовер от Hyundai замечен на тестах в Китае

Компания Hyundai на территории КНР проводит тестирование нового кроссовера, который испытывают в качестве тестового мула в кузове Hyundai ix35 последнего поколения .

Сам кроссовер Hyundai ix35 семиместной версии не получит, что и дало основание полагать, что фотошпионы заметили совершенно новый кроссовер.

Рядом с тестовым мулом заметили еще и трехрядный Kia KX7, созданный исключительно для китайского рынка.

Предполагается, что последний использовали как автомобиль сопровождения. Предполагается, что новая модель от Hyundai может выбраться за пределы Китая. Каких-либо подробностей о кроссовере пока нет. Напомним, ранее Hyundai представила обновленный Hyundai Tucson-2019 для Китая.