Компания Hyundai на территории КНР проводит тестирование нового кроссовера, который испытывают в качестве тестового мула в кузове Hyundai ix35 последнего поколения.
Новый трехрядный кроссовер от Hyundai замечен на тестах в Китае
03.09.2018 16:49
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Сам кроссовер Hyundai ix35 семиместной версии не получит, что и дало основание полагать, что фотошпионы заметили совершенно новый кроссовер.
Рядом с тестовым мулом заметили еще и трехрядный Kia KX7, созданный исключительно для китайского рынка.
Предполагается, что последний использовали как автомобиль сопровождения. Предполагается, что новая модель от Hyundai может выбраться за пределы Китая. Каких-либо подробностей о кроссовере пока нет. Напомним, ранее Hyundai представила обновленный Hyundai Tucson-2019 для Китая.
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