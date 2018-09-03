Скидки на два автомобиля от группы PSA начали действовать с 3 сентября, о чем сообщили в пресс-службе.
Седаны Peugeot 408 и Citroen C4 в РФ подешевели до 100 тысяч рублей
03.09.2018 16:39
2248 0
Седаны Peugeot 408 и Citroen C4 в РФ подешевели до 100 тысяч рублей в зависимости от автомобиля и его комплектации.
Речь идет о снижении цен на модели, выпускаемые на Калужском предприятии.
Помимо этого дополнительную скидку в размере еще 100 тысяч рублей, воспользовавшись программой трейд-ин.
Так, максимальная выгода на Peugeot 408 может составили 180 тысяч рублей, а на покупке Citroеn C4 можно сэкономить 200 тысяч рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments