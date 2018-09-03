Ford может уволить 24 тысячи своих работников в Европе

Сокращение штата будет происходить в рамках реструктуризации бизнеса в странах Европы, что обойдется компании в 11 миллиардов долларов.

В общей сложности планируется уволить 24 тысячи работников в разных странах Европы, а это составляет около 12% от всего штата сотрудников компании Ford в мире.

Сокращение штата будет проходить в том числе и в странах, где выпускаются автомобили, а именно в Германии, Великобритании и Испании.

В последнее время продажи автомобилей американской компании просели и во втором квартале этого года производитель получил 73 миллиона долларов убытков.

Есть информация, что Ford намерена отказаться от Focus, Ford Galaxy, Mondeo и Fiesta в Европе и начать активно развивать линейку кроссоверов, которые могут оказаться экономически более выгодными.