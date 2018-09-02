Новую Toyota Supra подвергли экстремальным тестам

Периодически в сети публикуют официальные фотографии новой Toyota Supra в камуфляже, причем источниками этих снимков становятся не только фотошпионы, но и сама компания, которая регулярно подогревает интерес к автомобилю.

Недавно Toyota показала Supra в необычном камуфляже от военного линкора, а теперь зарубежные журналисты сообщили, что Toyota Supra подвергли экстремальным тестам на трассе.

В частности, сообщается, что на трассе автомобиль разгоняли по прямой и совершали на нем резкое торможение.

Напомним, что прототип новой Toyota Supra был представлен в начале года и он вызвал большой интерес среди поклонников и журналистов.

Ожидается, что презентация серийного автомобиля состоится в ближайшее время.

