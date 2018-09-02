Объёмы продаж седанов на российском рынке сократились в июле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 43,6 тыс. штук.

Продажи седанов на рынке России в июле упали на 9,2%, констатируют аналитики из «Автостат», уточняя, что такая динамика в сегменте наблюдается впервые в 2018 году.

При этом за семь месяцев продаж продажи седанов составили 308,9 тыс. единиц, что на 3,6% больше.

Чаще всего россияне приобретают модели Лада Гранта, Веста, Киа Рио, Хэндай Солярис и Фольксваген Поло.