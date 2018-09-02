Вокруг автоконцерна Volkswagen разгорается новый скандал

Во второй половине 2015 года стало известно о том, что концерн Volkswagen для дизельных автомобилей использовал программное обеспечение, которое на стендах намерено занижало показатели выброса вредных веществ.

Интересно, что тогда сообщалось только о дизельных автомобилях, а сам скандал впоследствии был прозван как «дизельгейт».

Исходя из новых сообщении вокруг концерна Volkswagen разгорается новый скандал. Дело в том, что концерн подозревают в манипуляциях с показателями выброса вредных веществ и с бензиновыми автомобилями.

По информации источников, в таких автомобилях установлена коробка передач с установленными в них программами, причем речь пока идет только об автомобилях марок Volkswagen, Audi и Porsche.

Установленные в трансмиссии ПО также могли влиять на показатели. Таким образом, такое сообщение становится поводом для организации новых проверок в офисах компании.