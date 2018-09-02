Кроссовер Hyundai Creta получил обновление почти для всех ключевых для модели рынков и судя по результатам продаж измененный дизайн оказался очень удачным.

Обновленный кроссовер Hyundai Creta вызвал ажиотажный спрос на рынке Китая, Бразилии и Индии. Как стало известно, на рынке Бразилии кроссовер вырвался в лидеры в своем сегменте.

На индийском рынке модели впервые с момента выхода удалось обойти по объёмам продаж своего конкурента Suzuki Vitara Brezza, при этом в Китае продажи автомобиля выросли в два раза. Представители компании говорят, что спрос на Hyundai Creta продолжает расти.

Как известно, после обновления кроссовер получил решетку радиатора подобную как у Tucson, а в самых дорогих версиях стала доступна светодиодная оптика.

Кроме этого, покупателю предлагают новые колесные диски, выполненные из легких сплавов размером 16 или 17 дюймов. Цветовая гамма пополнилась новыми вариантами окраса кузова – оранжевый и ярко-синий. Еще можно выбрать двухцветное оформление.

В списке оборудования кроссовера появились новые системы и опции. Несмотря на все обновления обновленный Hyundai Creta прибавил в цене в зависимости от рынка 2-3% в сравнении с предшественником.