McLaren из-за батарей перенесли выпуск электрокара на более поздний срок

McLaren столкнулась с рядом непреодолимых на данный момент проблем при разработке своего первого электрического гиперкара.

Как оказалось, сейчас в мире нет компаний, которые могут выпускать аккумуляторы, чтобы они соответствовали требованиям этого автопроизводителя.

По словам главы McLaren Майка Флюитта. во время испытаний силовой установки выяснилось, что блок аккумуляторов не выдерживает таких нагрузок, на которые рассчитывают в компании.

То есть на треке на максимальных нагрузках электрокар не может выдержать даже 30 минут езды, а точнее не выдерживает батарея.

В McLaren не хотят ограничивать возможности гипрекара из-за недостатка современных технологий. В связи с этим было принято решение перенести выпуск автомобиля на более поздний срок, а именно после 2025 года.