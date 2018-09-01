Автомобильный рынок Китая показал отрицательную динамику‍

Китайский автомобильный рынок по-прежнему остается самым крупным в мире. По данным аналитиков, в июле на нем было продано около 1 миллиона 885 тысяч автомобилей.

Несмотря на такие показатели в КНР наблюдается спад продаж новых автомобилей. В сравнении с июлем 2017 года продажи автомобилей, включая коммерческий транспорт, сократились на 5%.

При этом в период с января по июль 2018 года в Поднебесной продажи автомобилей показывают положительную динамику (+3,5%) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Стоит отметить, что самой популярной маркой в Китае является Volkswagen, которая обошла по продажам даже отечественную марку Geely. Третье место в данном рейтинге занимает еще одна зарубежная компания – Toyota.

Все эти бренды в текущем году показали положительную динамику продаж. Наибольшее снижение продаж в отчетный период оказалось у Ford. Спрос на автомобили американского автопроизводителя сократился на 40%.