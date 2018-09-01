Водитель автомобиля «Мазда» погиб в ДТП на трассе в Бурятии

Сегодня около десяти часов утра на федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии водитель иномарки «Мазда Милления» не справился с управлением и попал в ДТП, после которого автомобиль перевернулся и получил сильные механические повреждения.

В результате автоаварии, причины и обстоятельства которой устанавливаются, погиб водитель легковушки.

На момент ДТП в салоне автомобиля находился еще и 27-летний пассажир, который с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Также в салоне автомобиля ехал и молодой мужчина 1994 года рождения, который был пристегнут ремнем безопасности и серьезных травм не получил. По факту аварии проводятся проверки.