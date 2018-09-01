Составлен рейтинг ТОП-5 самых примечательных моделей ММАС-2018‍

Автопроизводители привезли в российскую столицу на автосалон ММАС-2018 как серийные модели, так и концепты.

Среди лучших концептов оказался Lada 4×4 Vision, который показал, как приблизительно будет выглядеть новое поколение внедорожника Lada 4×4.



На выставке также был представлен серийный вариант нового кроссовера от Renault. Модель под названием Arkana очень сильно заинтересовал публику и журналистов, но пока французский автопроизводитель не раскрывает всех подробностей про нее.

Было сказано, что Renault Arkana поступит в продажу в России в первой половине 2019 года.

Стоит еще упомянуть и новый российский бренд Aurus, который на выставку привез седан Senat. Об этой модели сообщалось неоднократно и на нее уже сейчас можно оформить предзаказ.

«АВТОВАЗ» еще на автомобильной выставке показывает Lada XRay Cross. Эта модель получила классический пластиковый обвес и увеличенный дорожный просвет. Полного привода для данной модели ожидать не стоит.

Последним одним из самых интересных концептов стал беспилотный шатл от «Камаза».