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Кузбасская студентка попала в смертельное ДТП по дороге на учебу

ДТП
01.09.2018 13:49
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Девушка вместе с мамой, дедушкой и бабушкой ехала на учебу из Тисуля 1 сентября.

В Мариинске автомобиль, в котором ехала студентка с родными, попал в дорожно-транспортное происшествие. На дороге легковушка столкнулась с маршруткой.

Как пишут СМИ, в результате аварии на месте погиб дедушка девушки.

Сама студентка и бабушка получили травмы и остались живы, при этом бабушка оказалась в больнице. Её состояние медики оценивают, как тяжелое.

По факту автоаварии проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства.

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