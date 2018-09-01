Эксперты назвали ТОП-3 реальных способа экономии топлива‍

На данный момент цены на топливо шокируют многих и порой автовладельцы отказываются от автомобиля, отдавая предпочтение городскому транспорту. Но можно прислушаться к советам экспертов и начать экономить дорогостоящие литры.

Автовладельцам, которые любят быструю и резкую езду стоит изменить стиль вождения на плавный, а именно без резких разгонов и торможений.

Именно быстрая езда, поздние переключения передач и резкие торможения приводят к тому, что расход топлива у автомобиля значительно выше заявленного автопроизводителем.

Еще можно сократить расход топлива продумав заранее маршрут. Стоит отметить, что выбирая между коротким маршрутом с плохой дорогой или длинным, но по трассе лучше отдать предпочтение последнему.

На трассе водитель реже переключает передачи и едет со стабильно высокой скоростью, а в таком случае топливо расходуется в минимальном количестве.

Также для экономии топлива желательно избегать дорожных заторов. Еще немаловажным фактором считается качество топлива.

Лучше всего заправляться на проверенных автозаправках, ведь чем выше качество бензина или дизельного топлива, тем легче работать мотору. Также качественное топливо не влечет за собой частые поломки топливной системы и самого ДВС.