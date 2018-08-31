«АвтоВАЗ» озвучил все цены на новое семейство LADA Granta‍

С 1 сентября все дилерские центры LADA начнут продажи обновленной LADA Granta. Сегодня российский автопроизводитель назвал все цены и комплектации на данную модель.

Базовая версия седана LADA Granta оценивается в 436 900 рублей, эта же версия, но в кузове универсал обойдется покупателю в 446 900 рублей. Стартовая комплектация за LADA Granta в кузове лифтбек и хэтчбек обойдется от 436 900 рублей.

LADA Granta в комплектации Classic оценена от 455 500 рублей. Версии лифтбек и хэтчбек получили ценник от 470 500 рублей, а вот универсал будет стоить от 480 500 рублей.

Также российский автопроизводитель предложит комплектацию Classic с пакетом Optima. За последний придется доплатить 26 тысяч рублей, но за эту сумму клиент получит автомобиль с кондиционером и обогревом наружных зеркал.

Версия LADA Granta Comfort в кузове седан будет стоить 501 500 рублей, «пятидверки» оцениваются в 516 500 рублей, а модель в кузове универсал в 526 500 рублей.

Стоимость на самую дорогую комплектацию Luxe начинается от 538 800 рублей до 563 800 рублей. К тому же для комплектации Luxe доступен пакет Prestige, в который входят системы ESC, TCS и HSА, а еще автомобиль оснастят датчиками дождя, света и парктроником. За дополнительный пакет потребуется доплатить 34 тыс. рублей.

Для всех моделей LADA Granta предлагается с 8-клапанным или 16-клапанными моторами. Мощность первого составляет 87 л.с. и он доступен только с 5-ступенчатой «механикой».

16-клапанные ДВС предлагаются в вариантах с 98 или 106-сильной отдачей. Для них предусмотрены автоматические и механические трансмиссии.