Обновленный седан Jaguar XE впервые замечен на тестах

Обновленный вариант автомобиля должен быть представлен уже весной 2019 года на автосалоне в Женеве.

При этом только сейчас обновленный седан Jaguar XE впервые был замечен на тестах, которые проводятся в штате Невада. Пока тестовый прототип несет на себе камуфляжную пленку.

Предполагается, что в экстерьере автомобиля применят стилистику от I-Pace, а в салоне, вероятно, изменятся только варианты обивки и появился модернизированная информационно-развлекательная система.

Изменится ли моторная гамма седана сейчас неизвестно.