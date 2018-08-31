«АвтоВАЗ» пока не собирается выпускать хэтчбек LADA Vesta‍

На этом же мероприятии представитель компании рассказал журналистам аналитического агентства «АВТОСТАТ» про LADA Vesta в кузове «хэтчбек».

Было отмечено, что в АВТОВАЗе пока не планируют выпускать еще одну модификацию Vesta, тем более что сейчас линии по производству семейства Vesta загружены полностью.

Также было отмечено, что у Vesta хорошие продажи и модель в июне и июле находилась в ТОПе. При этом представитель не стал отрицать, что если будет спрос на хетчбэк, то его могут и выпустить.