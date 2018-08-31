На Московской международной выставке АВТОВАЗ представил новую версию LADA Vesta — Vesta Sport.
«АвтоВАЗ» пока не собирается выпускать хэтчбек LADA Vesta
31.08.2018 20:19
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На этом же мероприятии представитель компании рассказал журналистам аналитического агентства «АВТОСТАТ» про LADA Vesta в кузове «хэтчбек».
Было отмечено, что в АВТОВАЗе пока не планируют выпускать еще одну модификацию Vesta, тем более что сейчас линии по производству семейства Vesta загружены полностью.
Также было отмечено, что у Vesta хорошие продажи и модель в июне и июле находилась в ТОПе. При этом представитель не стал отрицать, что если будет спрос на хетчбэк, то его могут и выпустить.
На ММАС-2018 была представлена версия седана LADA Vesta Sport
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