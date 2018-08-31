Экс-глава «АвтоВАЗа» назвал цены на новый внедорожник LADA 4X4

Одной из самых ярких премьер ММАС-2018 стал концепт внедорожника Lada 4×4, который дает представление о том, каким может быть новое поколение легендарной «Нивы».

В связи с этим многие задались вопросом, а во сколько бы оценили внедорожник новой генерации с новым дизайном и техническими характеристиками?

Ответ на этот вопрос дал бывший руководитель «АвтоВАЗа» и нынешний вице-президент Groupe Renault Николя Мор.

Как пишет Autonews.ru ссылаясь на слова Николя Мора, новый Lada 4×4 ожидаемо окажется дороже предшественника, однако при этом окажется дешевле, чем Renault Duster, что соответствует нынешней политике альянса.