Новый гиперкар Koenigsegg Ragnarok дебютирует в марте в Женеве

Koenigsegg готовит к выходу новый гиперкар, который станет преемником автомобиля Agera RS. Сегодня стало известно, какое название получит новинка, а также когда она будет представлена официально.

Согласно данным представителей компании, преемник Agera RS получит название Koenigsegg Ragnarok, а его премьерный показ состоится на автосалоне в Женеве в марте следующего года.

При разработке автомобиля специалистам компании поставили задачу сделать его весом не более 1 200 кг. Koenigsegg Ragnarok будет оснащен восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами.

Предварительная отдача силового агрегата составит 1 460 лошадиных сил. Ожидается, что новый гиперкар получит дизайн, который будет отличаться от Agera RS и Regera.