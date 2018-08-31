Назван ТОП-10 самых популярных марок в автомобильном парке РФ

По состоянию на 1 июля 2018 года в автопарке России насчитывается около 43 миллионов легковых автомобилей, но больше всего в нем числится автомобилей российской марки LADA.

Доля этого бренда в автопарке России составила более 32% или 13,88 млн единиц. Следом за этой маркой расположились автомобили японской компании «Тойота», которых насчитали 3,82 млн штук.

«Ниссан» стал третьим по количеству автомобилей в парке с показателем 2,05 млн единиц. Следом в ТОП-10 самых популярных автомобильных марок в России расположились Hyundai (1,95 млн шт.) и KIA (1,78 млн шт.).

Во второй пятерке оказались: