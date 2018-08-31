Специалисты концерна General Motors поработали над минивэном Wuling Hongguang S, изменив его внешность, габариты, а также салон.

Концерн General Motors обновил самый продаваемый минивэн и анонсировал его продажи на шестое сентября. Автомобиль выпускается совместно с китайской SAIC и Wuling на предприятии в КНР.

Перелицованный вариант этого минивэна предлагается в Юго-Восточной Азии, где он известен как Chevrolet Enjoy.

При этом обновление получила именно китайская версия, в которой теперь появились новые бамперы, радиаторная решетка, иная оптика, а также изменилась и форма кузова.

Теперь длина минивэна составляет 4 420 мм, что на 20 мм меньше, ширина составляет 1685 мм, что на пять мм больше, а высота и колесная база остались прежними – 1755 и 2 720 мм соответственно.

На рынке обновлённый Wuling Hongguang S будет доступен для покупки в 5, 7 и 8-местных вариантах. Моторная гамма автомобиля осталась прежней и представлена 1,2 и 1,5-литровыми агрегатами, пару которым составит только пятискоростная механика.