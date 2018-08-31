Презентация нового компактного кроссовера состоится в октябре этого года и будет проходить на автосалоне в Париже.

Уже известно, что самый маленький кроссовер в модельной линейке Volkswagen построили на платформе MQB-A0. Серийная модель получит название T-Cross.

Первые изображения автомобиля были опубликованы ранее, также кроссовер замечали на тестах, но сегодня Volkswagen рассекретил салон нового кроссовера T-Cross, опубликовав новые скетчи.

Судя по этим изображениям, в салоне новинки будет цифровая панель приборов, большой экран информационно-развлекательной системы и возможно еще одна сенсорная панель.

Известно что размеры Volkswagen T-Cross будут следующими: длина – 4 107 мм, а высота – 1 558 мм, а это на 127 и 15 мм соответственно больше, чем у старшей модели — T-Roc.

Скорее всего линейка двигателей новому «паркетнику» достанется от соплатформенных Seat Arona и Volkswagen Polo, а именно литровые и 1,5-литровые моторы, а также 1,6-литровый турбодизель. Ожидается в автомобилей и гибридная силовая установка, но она появится позднее.