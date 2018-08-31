Еще в начале этого года американский автопроизводитель анонсировал свою новую модель – первый электрический кроссовер марки, который получил название Mach 1. Анонс новинки состоялся на автосалоне в Детройте. Тогда представители компании заявили, что электрический автомобиль появится уже к 2020 году.
Первый электрический кроссовер Ford Mach 1 заметили на тестах
31.08.2018 09:43
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Недавно первый электрический кроссовер Ford Mach 1 заметили на тестах. Пока автомобиль полностью покрыт камуфляжной пленкой и понять, какой у него будет дизайн сложно.
При этом уже известно, что кроссовер получит динамические характеристики спорткара и внедорожные возможности полноприводных кроссоверов.
В создание Ford Mach 1 будет инвестировано в общей сложности 11 миллиардов долларов. Технические характеристики кроссовера пока неизвестны.
Напомним, что в планах автопроизводитлея до 2022 года выпустить 40 новых моделей, которые будут оснащены гибридными и полностью электрическими установками.
Фото: motor1.com
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