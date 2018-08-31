В августе многие компании переписали цены на одну или несколько своих автомобилей, в том числе и немецкие компании БМВ и Ауди.

Новые данные агентства «Автостат», которое ведет мониторинг цен на новые автомобили, показывают, что Mercedes-Benz в РФ подняла цены на большинство своих моделей, причем повышение цен составило 20 тысяч рублей минимум и 350 тысяч рублей максимум в зависимости от модели и её комплектации.

Без изменений в ценниках остались лишь следующие модели: кроссоверы G-Klasse и GLC, пикап X-Klasse, хэтчбек GLC Coupe, а также минивэны Citan и V-Klasse и купе AMG GT.

Стоит отметить, что в этом году положительная динамика продаж автомобилей компании в России составила четыре процента. Дилерам марки за семь месяцев удалось продать 21 615 автомобилей.