В августе многие компании переписали цены на одну или несколько своих автомобилей, в том числе и немецкие компании БМВ и Ауди.
Mercedes-Benz в РФ подняла цены на большинство своих моделей
31.08.2018 08:42
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Новые данные агентства «Автостат», которое ведет мониторинг цен на новые автомобили, показывают, что Mercedes-Benz в РФ подняла цены на большинство своих моделей, причем повышение цен составило 20 тысяч рублей минимум и 350 тысяч рублей максимум в зависимости от модели и её комплектации.
Без изменений в ценниках остались лишь следующие модели: кроссоверы G-Klasse и GLC, пикап X-Klasse, хэтчбек GLC Coupe, а также минивэны Citan и V-Klasse и купе AMG GT.
Стоит отметить, что в этом году положительная динамика продаж автомобилей компании в России составила четыре процента. Дилерам марки за семь месяцев удалось продать 21 615 автомобилей.
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