Мощность силовой установки нового гиперкара McLaren превысит 1000 сил‍

Разработчики нового гиперкара McLaren Speedtail не намерены создавать самый быстрый автомобиль в мире, и в результате они решили больше сосредоточится на комфорте и управляемости автомобиля.

В интервью Top Gear глава McLaren Майк Флюитт раскрыл некоторые подробности про новый гиперкар – Speedtail.

Было сказано, что в автомобиле будет установлена гибридная силовая установка мощностью свыше 1000 лошадиных сил, а в ее основе будет 4,0-литровый твин-турбо мотор V8.

Но сама гибридная система будет полностью отличатся от той, что применили в P1. Какие именно изменения будут внесены в силовой установке пока не сообщается.

McLaren Speedtail станет идеологическим преемником McLaren F1. В новом автомобиле также будет трехместный салон, вот только Speedtail не станет самым быстрым автомобилем в мире, а его максимальная скорость составит 391 км/ч.

McLaren Speedtail выпустят ограниченным тиражом 106 единиц и все они уже распроданы. Минимальная цена за британский гиперкар 1,6 миллиона фунтов, что в пересчете 140 млн рублей.