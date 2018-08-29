ММАС-2018: представлен концепт внедорожника LADA 4х4 Vision

На ММАС-2018 был официально представлен концепт внедорожника с названием Lada 4х4 Vision. Этот автомобиль привлекает к себе больше всего внимания, ведь это предвестник нового поколения легендарной «Нивы» с реализованным фирменным х-дизайном.

Новый LADA 4х4 Vision это совершенно новый внедорожник, который был адаптирован под современные потребности клиентов, отметили в компании, уточняя, что автомобиля будет теперь более комфортным, и современным в техническом плане.

Автомобиль-предвестник нового поколения кардинально изменился во внешности и получил очень яркие Х-образные выштамповки по бокам, а также трехмерную решетку радиатора, выполненную тоже в фирменном дизайне. В LADA 4х4 Vision нет центральной стойки, а салон у него четырехместный.

Внедорожник стоит на 21-дюймовых колесных дисках, а также стоит отметить и многоярусную светодиодную головную оптику. В интерьере модели также продолжает ИКС-образная тема.

Говоря о технической составляющей автомобиля, то пока подробности не раскрываются. Но было сказано, что LADA 4х4 Vision построен на особой платформе длиной 4,2 метра.

«Выдающиеся показатели дорожного просвета, короткие свесы, экстремальные углы въезда и большие колеса усиливают геометрию настоящего внедорожника. Трансмиссия с широким набором высоких и низких коэффициентов, комбинация передовых внедорожных технологий и систем помощи обеспечивает концепт-кару непобедимый набор внедорожных способностей в своем сегменте» — так охарактеризовали внедорожник в компании.

Отдельно стоит отметить, LADA 4х4 Vision является только видением нового поколения автомобиля, и пока говорить о его серийной версии не приходится. Ранее глава «АвтоВАЗа» говорил, что возможно новое поколение LADA 4х4 встанет на конвейер года через три-четыре.