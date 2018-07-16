Hyundai вывела на тесты восьмое поколение седана Sonata

В сети уже появились первые шпионские фотографии седана восьмого поколения, который, как ожидается, будет представлен в начале 2019 года.

Тестовый прототип Hyundai Sonata облачен в камуфляжную пленку, которая скрывает особенности автомобиля.

Сейчас известно, что заводской индекс для седана — DN8, а его дизайн будет выполнен по мотивам концептуального Hyundai Le Fil Rouge.

Последний был представлен в Женеве в этом году. Вероятно, новая Sonata также дебютирует в Женеве в следующем году.

О том, какие силовые установки будут в составе моторной гаммы пока не сообщается.