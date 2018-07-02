Новый Range Rover Evoque во время тестов на Нюрбургринге

Второе поколение кроссовера Range Rover Evoque тестируют на знаменитой трассе Нюрбургринга. Видео тестового заезда автомобиля уже опубликовали в Сети.

По предварительным данным, новый Range Rover Evoque получит увеличенные габариты, а его внешность будет выполнена в стилистике Velar.

В основе кроссовера расположится платформа D8. У автомобиля будет переднеприводная версия и полный привод за дополнительную плату.

Будет у автомобиля и гибридная версия, а в составе силовой установки будет полуторалитровый бензиновый турбодвигатель.

Ожидается также, что второе поколение автомобиля лишится трехдверной версии из-за низкой популярности таких модификаций. Таким образом, кроссовер будут выпускать в пятидверном варианте и в кузове кабриолет.

