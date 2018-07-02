Российские аналитики назвали самые продаваемые новые автомобили на рынке Дальнего Востока по итогам продаж за период январь-май 2018 года.
Назван ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на Дальнем Востоке
За отчетный период на Дальнем Востоке было реализовано 5,8 тыс. новых автомобилей, что на 23% превышает прошлогодний результат.
Чаще всего на рынке продается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, реализованный в количестве 408 штук за пять месяцев, что на 59% больше.
На второй строчке ТОП-10 оказался еще один японский кроссовер Toyota RAV4. Его продажи за отчетный период составили 371 шт, что на 16% больше.
Третий результат показал кроссовер Hyundai Creta – 324 проданных единицы, что в 2,2 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Четвертое и пятое место в рейтинге самых продаваемых на Дальнем Востоке заняли модели УАЗ «Патриот» (320 ед.; +28%) и Toyota Land Cruiser (267 ед.; -8%).
Во второй пятерке ТОП-10 оказались:
Nissan Terrano (184 ед.; +15%),
Nissan X-Trail (184 ед.; +19%),
Lexus RX (177 ед.; +13%),
Toyota Fortuner (159 ед.),
Lexus LX (144 ед.; -15%).