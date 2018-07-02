Назван ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на Дальнем Востоке

Российские аналитики назвали самые продаваемые новые автомобили на рынке Дальнего Востока по итогам продаж за период январь-май 2018 года.

За отчетный период на Дальнем Востоке было реализовано 5,8 тыс. новых автомобилей, что на 23% превышает прошлогодний результат.

Чаще всего на рынке продается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, реализованный в количестве 408 штук за пять месяцев, что на 59% больше.

На второй строчке ТОП-10 оказался еще один японский кроссовер Toyota RAV4. Его продажи за отчетный период составили 371 шт, что на 16% больше.

Третий результат показал кроссовер Hyundai Creta – 324 проданных единицы, что в 2,2 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Четвертое и пятое место в рейтинге самых продаваемых на Дальнем Востоке заняли модели УАЗ «Патриот» (320 ед.; +28%) и Toyota Land Cruiser (267 ед.; -8%).

Во второй пятерке ТОП-10 оказались:

Nissan Terrano (184 ед.; +15%),

Nissan X-Trail (184 ед.; +19%),

Lexus RX (177 ед.; +13%),

Toyota Fortuner (159 ед.),

Lexus LX (144 ед.; -15%).