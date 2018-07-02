Новое поколение кроссовера Kia Sportage, предназначенное для китайского рынка, уже на протяжении двух месяцев доступно для покупки. При этом отчетные данные по продажам показывают, что «бюджетный» KIA Sportage обошел по продажам новый Hyundai ix35 и Creta.

Так, бюджетная версия кроссовера нового поколения разошлась тиражом в мае в количестве 7,6 тыс. штук, в то время как объёмы продаж конкурентов составили 7.3 и 5,9 тысяч штук соответственно.

Напомним, что «бюджетный» Kia Sportage по размерам немного меньше глобальной версии Sportage и он доступен только с одним мотором — 2,0-литровый бензиновый атмосферный агрегат с 161-сильной отдачей.

Трансмиссия для «паркетника» предложена шестиступенчатая механическая или автоматическая, привод только передний.

Базовая версия новинки обойдется по цене от 119 900 юаней, что в пересчете 1 189 000 рублей. В качестве опций в кроссовере доступен подогрев всех сидений, системы экстренного торможения и удержания в полосе движения, современная мультимедийная система и дистанционное управление автомобилем через смартфон.