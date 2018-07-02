McLaren не намерена выпускать автомобили дешевле 200 000 долларов

Представители компании McLaren в общении с зарубежными журналистами рассказали, что не будут выпускать автомобили, стоимость которых опустится ниже отметки 200 тысяч долларов.

Модели версии Sports Series останутся самыми дешевыми в модельной линейке, у которых стоимость немного ниже 200 тысяч долларов. В дальнейшем новинки будут стоит дороже.

Также было сказано, что производитель не будет выпускать кроссовер, который составит конкуренцию Lamborghini Urus.

Стоит отметить, что в прошлом году на рынке было реализовано 3 340 автомобилей McLaren, тогда как у Ferrari и Lamborghini объёмы производства и продаж растут.