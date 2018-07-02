Представители компании McLaren в общении с зарубежными журналистами рассказали, что не будут выпускать автомобили, стоимость которых опустится ниже отметки 200 тысяч долларов.
McLaren не намерена выпускать автомобили дешевле 200 000 долларов
02.07.2018 11:00
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Модели версии Sports Series останутся самыми дешевыми в модельной линейке, у которых стоимость немного ниже 200 тысяч долларов. В дальнейшем новинки будут стоит дороже.
Также было сказано, что производитель не будет выпускать кроссовер, который составит конкуренцию Lamborghini Urus.
Стоит отметить, что в прошлом году на рынке было реализовано 3 340 автомобилей McLaren, тогда как у Ferrari и Lamborghini объёмы производства и продаж растут.
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