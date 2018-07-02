В РФ отменили льготы на ввоз компонентов для промсборки автомобилей

С первого июля на территории РФ отмечаются льготы на импорт компонентов, предназначенных для промышленной сборки автомобилей.

Ранее в режиме «промышленной сборки» ввоз комплектующих для автомобилей был без пошлин, но при условии, что производство будет локализовано.

Такой режим был введен в 2005 году, однако это противоречит нормам ВТО. В связи с отменой льгот Минпроторг подготовил проект обновленных правил предоставления госсубсидий автопроизводителям.

Теперь автомобильным компаниям возместят затраты, если повысятся ставки ввозных таможенных пошлин.

Дополнительные субсидии будут выплачиваться ежемесячно, однако они будут установлены для каждого участника дополнительно. Гарантией получения компенсации является выполнение обязательств по промсборке, пишет «Автостат».