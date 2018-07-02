Mitsubishi озвучила цены на обновленный внедорожник Pajero 2019 года‍

Стоимость обновленной версии внедорожника была объявлена на китайском рынке. Где автомобиль предлагается в четырех комплектациях.

Внедорожник в Китае позиционируется как автомобиль 2019 модельного года. Он отличается от предшественника обновленной внешностью, где появилась модернизированная решетка радиатора, иной передний бампер, наклейки на дверях и крыльях, а также хромированными накладками на задних фонарях.

В салоне обновленной модели появилась обновленная мультимедийная система с увеличенным сенсорным экраном, а также беспроводная зарядка для телефонов.

В движение автомобиль приводится прежним трехлитровым двигателем, мощность которого составляет 174 л.с. при 225 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает пятискоростной автомат, который передает крутящий момент только на переднюю ось.

В списке оснащенности Mitsubishi Pajero 2019 будет климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, отделка салона кожей, а также системы безопасности и помощи водителю.

Базовый вариант модели оценен в 349 800 юаней или 3,3 миллиона рублей. Топовый вариант получил ценник 399 800 юаней или почти 3,8 миллиона рублей.