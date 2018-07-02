Объёмы производства недорогой модели американской марки были увеличены, о чем сообщает Reuters.

Таким образом, Tesla достигла целевых показателей выпуска электрокаров Model 3. Теперь объёмы производства автомобилей выросли до пяти тысяч единиц в неделю.

При этом стоит отметить, что на такие объёмы выпуска электрокара компания должна была выйти еще в прошлом году.

Также глава компании Илон Маск заявил, что уже через месяц производственная мощность вырастет до шести тысяч электрокаров в неделю.

Напомним, что Model 3 предлагается по цене от 35 тысяч долларов, а заявленный запас хода автомобиля составляет 350 км.