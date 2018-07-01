Составлен ТОП-10 новых кроссоверов лета 2018 года‍ в России

В мире уверено растут продажи кроссоверов и внедорожников и Россия в этом случае не является исключением.

В нашей стране спрос на кроссоверы все еще уступает седанам, но через пару лет ситуация уже изменится и продажи представителей SUV превысят 50%.

В связи с высоким спросом на данный сегмент автопроизводители стараются увеличить количество предлагаемых моделей и только текущим летом на российском рынке появятся десяток новых кроссоверов.

Так, летом появится Infiniti QX50. На эту модель компания уже принимает заказы и в августе ее уже получат первые клиенты.

Также недавно стал доступен для покупки обновленный Nissan Juke, у которого появилось новое оборудование и слегка изменённые детали экстерьера.

Еще недавно в РФ стартовали продажи нового для нашего рынка кроссовера Toyota C-HR. Эта модель доступна для покупки с 1 июля по цене от 1 299 000 рублей.

Еще среди новых кроссоверов этого лета оказались: Rolls-Royce Cullinan, Jeep Grand Cherokee Trailhawk, DS 7 Crossback, Geely Emgrand X7 седан LADA Vesta Cross, Volkswagen Touareg и Bentley Bentayga.