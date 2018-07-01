В РФ стартовал прием заказов на новое купе BMW M2 Competition‍

В России стали принимать заказы на купе BMW M2 Competition. У дилеров марки его можно приобрести от 4 290 000 рублей.

На российском рынке купе M2 Competition будет сразу доступно с пакетом M Special. Также в этой модели установлен увеличенной мощности мотор и перенастроенная подвеска.

Под капотом новинки установлен 6-цилиндровый рядный двигатель мощностью 410 л.с., пару ему составляет шестиступенчатая механика, которая входит в базовую версию.

В качестве опции еще предлагают 7-ступенчатую трансмиссию М DCT, за которую потребуется доплатить 332 тыс. рублей.

По заявлению автопроизводителя динамические характеристики BMW M2 Competition следующие: разгон от 0 до 100 км/ч за 4,4 сек., максимальная скорость — 250 км/ч. Для увеличения максимальной скорости на 30 км/ч доступен пакет M Driver’s Package.