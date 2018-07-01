Новый кроссовер BMW X4 официально представили в России‍

Немецкий автопроизводитель на фестивале «BMW Опера без границ» представил новый кроссовер BMW Х4.

Официально эта модель в России станет доступна 14 июля, но цены и комплектации на нее уже известны.

Базовый вариант кроссовера с двухлитровым 184-сильным мотором обойдется в России по цене от 3,35 миллиона рублей.

Вариант с таким же двигателем, но мощностью 249 л.с. оценен в 3,68 миллиона рублей. Новый BMW X4 с трехлитровым двигателем мощностью 360 лошадиных сил оценили в 4 990 000 рублей.

Дизельная модификация с двухлитровым силовым агрегатом, мощность которого составит 190 л.с. обойдется покупателям за 3 460 000 рублей.



В списке начальной комплектации производитель предлагает следующие опции: подогрев передних сидений, электропривод багажника, светодиодную оптику, передний и задний парктроники, атмосферную подсветку салона, а также спортивную подвеску.



Первые партии автомобилей будут укомплектованы пакетами M Sport и Exclusive, а вот заряженная версия приедет в Россию в конце лета.

