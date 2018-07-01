Эксперты составили топ-5 самых дешевых иномарок в России‍

Специалисты составили рейтинг самых доступных иномарок, которые сейчас предлагаются на рынке РФ.

Обладая 439 тыс. рублей на российском рынке сейчас можно приобрести хэтчбек Ravon R2. Этот автомобиль предлагается исключительно с автоматической коробкой передач.

Немного дороже стоит седан Ravon Nexia, за который в дилерских центрах просят от 449 тыс. рублей. Также при выборе дешевой иномарки можно обратить внимание на Brilliance H230, который можно купить 459 900 рублей.

Еще автоэксперты Daily-Motor выделили японскую модель Datsun on-DO, которая производится в РФ и FAW Oley. Эти модели предлагают за 461 тыс. рублей и 491 тыс. рублей соответственно.