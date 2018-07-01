Беспилотные летающие автомобили в Японии появятся к 2020 году

В Японии в 2020 году могут появится беспилотные летающие автомобили, такие данные приводит издание «Иомиури».

Для этого в стране намерены создать консультационный совет, который займется изучением и созданием базы. Она позволит понять, как повлияют беспилотные летающие автомобили на крупные города.

Издание отмечает, что новый тип транспорта можно использовать во время стихийных бедствий, также он позволит разгрузить дороги крупнейших городов страны.

Ранее сообщалось, что к Олимпиаде 2020 года Японии начнут работать беспилотные такси. Что касается летающего беспилотного авто, то пока ни один производитель в Японии не готов представить готовый проект летающего беспилотника, при этом многие автомобильные компании уже давно работают над беспилотниками.