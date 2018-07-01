Эксперты составили ТОП-5 самых быстрых в мире автомобилей

В мире быстрых автомобилей существует очень много, но некоторые из них быстрые только по заявлению автопроизводителей, а вот есть модели, которые официально занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

К последним относится гиперкар Koenigsegg Agera RS, который в 2017 году сделал два показательных заезда и показал среднюю скорость 447 км/ч, при этом максимальная скорость в одном заезде была 458 км/ч.

Официально это самый быстрый автомобиль в мире, но еще есть Hennessey Venom F5, который по заявлению разработчиков способен разогнаться до 484 км/ч. Но какие будут реальные показатели пока неизвестно, потому что модель еще не демонстрировали в разгоне и максимальной скорости.

Третье место в рейтинге самых быстрых серийных автомобилей эксперты отдали Hennessey Venom GT, который за счет своего 1244-сильного мотора способен разгонятся до 434 км/ч.

Последних два места оказались за Bugatti Veyron Super Sport и Bugatti Chiron, которые получили максимальную скорость 431 км/ч и 420 км/ч соответственно.

