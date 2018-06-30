Что такое пламегаситель и каковы его особенности?
В настоящих непростых экономических условиях при обслуживании своего автомобиля для многих автомобилистов решающим фактором является цена вопроса. Так в России и бывших советских республиках появился пламегаситель. Такого названия нет больше нигде в мире. Что же представляет из себя зта деталь?
Пламегаситель — это по своей сути резонатор, который устанавливается на окончании выпускного коллектора, там где обычно находится катализатор. Одной-двух заправок бензином с присадками тетраэтилсвинца хватает для того, чтобы катализатор вышел из строя.
Салон автомобиля наполняется дымом, необходимо что-то срочно предпринимать. Новый катализатор из-за применяемых при его изготовлении драгметаллов стоит очень дорого, поэтому чаша весов для подавляющего большинства склоняется в сторону приобретения пламегасителя.
Условия работы пламегасителя
Пламегасителю приходится работать в довольно тяжелых условиях. Раскаленные выхлопные газы, вырывющиеся из выпускного коллектора, движутся с очень большой скоростью. Количество газовых потоков зависит от количества цилиндров двигателя, в пламегасителе эти потоки завихряются и смешиваются.
Снаружи пламегаситель испытывает отрицательное воздействие внешней среды в виде грязи с большим количеством химических реагентов, ударные и вибрационные нагрузки.
Более подробно о том, что такое пламегаситель, вы сможете узнать здесь.
Конструктивные особенности и материалы изготовления
Учитывая тяжелые условия работы пламегасителя, разберемся с тем, как он должен быть устроен.
- Корпус пламегасителя должен быть достаточно большого объема, для того чтобы несколько вихревых потоков, вырывающихся из выпускного коллектора, могли перемешаться и приобрести более ровное течение.
- Обязательным является двухслойное изготовление этой детали, иначе при нажатии акселератора выхлопные газы с силой бьют в однослойный корпус, возникает характерное дребезжание.
- При изготовлении внешнего слоя лучше использовать нержавейку, прочие материалы довольно быстро выходят из строя.
- Температура выхлопных газов, вырывающихся из выпускного коллектора, очень высока, поэтому лучше использовать способ глушения звука, связанный с отражением звуковой волны. Глушение звука, связанное с шумопоглощением, в данном случае нецелесообразно, так как шумопоглощающие материалы очень быстро прогорают, даже в том случае, если они защищены сеткой.
Отечественные и зарубежные пламегасители
За рубежом очень высокие требования к содержанию в выхлопных газах вредных примесей, поэтому катализаторы устанавливаются на автомобили в обязательно порядке.
Спрос на пламегасители там небольшой, многие модели не предусматривают замены катализатора на пламегаситель, позтому пламегасители к зтим автомобилям просто не выпускаютя.
В России и бывших советских республиках ситуация несколько иная , поэтому производство этой детали здесь доведено до совершенства.
Хорошо себя зарекомендовали пламегасители Mg-race, изготовленные промышленным способом. Внешний слой двухслойного корпуса изготовлен из качественной нержавейки и отлично противостоит агрессивной внешней среде.
Есть конечно и оригинальные пламегасители, произведенные за рубежом для конкретных моделей автомобилей, они выского качества, но очень дороги.
Вне всякого сомнения на рынке присутствуют в огромном количестве пламегасители, которые никуда не годятся. Надеюсь, что прочитав эту статью, вы будете обходить их стороной, не тратя деньги зря.
Выхлопная система-очень важный автомобильный узел, от хорошей работоспособности кототорого во многом зависит работоспособность автомобиля в целом.