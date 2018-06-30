Что такое пламегаситель и каковы его особенности?

В настоящих непростых экономических условиях при обслуживании своего автомобиля для многих автомобилистов решающим фактором является цена вопроса. Так в России и бывших советских республиках появился пламегаситель. Такого названия нет больше нигде в мире. Что же представляет из себя зта деталь?

Пламегаситель — это по своей сути резонатор, который устанавливается на окончании выпускного коллектора, там где обычно находится катализатор. Одной-двух заправок бензином с присадками тетраэтилсвинца хватает для того, чтобы катализатор вышел из строя.

Салон автомобиля наполняется дымом, необходимо что-то срочно предпринимать. Новый катализатор из-за применяемых при его изготовлении драгметаллов стоит очень дорого, поэтому чаша весов для подавляющего большинства склоняется в сторону приобретения пламегасителя.

Условия работы пламегасителя

Пламегасителю приходится работать в довольно тяжелых условиях. Раскаленные выхлопные газы, вырывющиеся из выпускного коллектора, движутся с очень большой скоростью. Количество газовых потоков зависит от количества цилиндров двигателя, в пламегасителе эти потоки завихряются и смешиваются.

Снаружи пламегаситель испытывает отрицательное воздействие внешней среды в виде грязи с большим количеством химических реагентов, ударные и вибрационные нагрузки.

Более подробно о том, что такое пламегаситель, вы сможете узнать здесь.

Конструктивные особенности и материалы изготовления

Учитывая тяжелые условия работы пламегасителя, разберемся с тем, как он должен быть устроен.

Корпус пламегасителя должен быть достаточно большого объема, для того чтобы несколько вихревых потоков, вырывающихся из выпускного коллектора, могли перемешаться и приобрести более ровное течение. Обязательным является двухслойное изготовление этой детали, иначе при нажатии акселератора выхлопные газы с силой бьют в однослойный корпус, возникает характерное дребезжание. При изготовлении внешнего слоя лучше использовать нержавейку, прочие материалы довольно быстро выходят из строя. Температура выхлопных газов, вырывающихся из выпускного коллектора, очень высока, поэтому лучше использовать способ глушения звука, связанный с отражением звуковой волны. Глушение звука, связанное с шумопоглощением, в данном случае нецелесообразно, так как шумопоглощающие материалы очень быстро прогорают, даже в том случае, если они защищены сеткой.

Отечественные и зарубежные пламегасители

За рубежом очень высокие требования к содержанию в выхлопных газах вредных примесей, поэтому катализаторы устанавливаются на автомобили в обязательно порядке.

Спрос на пламегасители там небольшой, многие модели не предусматривают замены катализатора на пламегаситель, позтому пламегасители к зтим автомобилям просто не выпускаютя.

В России и бывших советских республиках ситуация несколько иная , поэтому производство этой детали здесь доведено до совершенства.

Хорошо себя зарекомендовали пламегасители Mg-race, изготовленные промышленным способом. Внешний слой двухслойного корпуса изготовлен из качественной нержавейки и отлично противостоит агрессивной внешней среде.

Есть конечно и оригинальные пламегасители, произведенные за рубежом для конкретных моделей автомобилей, они выского качества, но очень дороги.

Вне всякого сомнения на рынке присутствуют в огромном количестве пламегасители, которые никуда не годятся. Надеюсь, что прочитав эту статью, вы будете обходить их стороной, не тратя деньги зря.

Выхлопная система-очень важный автомобильный узел, от хорошей работоспособности кототорого во многом зависит работоспособность автомобиля в целом.