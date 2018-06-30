В России с 1 июля вступают в силу новые экологические поправки в ПДД‍

С завтрашнего дня вступают в силу новые поправки в Правилах дорожного движения, где добавили запрещающие знаки, которые наложат ограничения на экологический класс транспорта.

В новой редакции ПДД появится знак «Экологический класс транспортного средства», который будет устанавливаться вместе со знаком «Движение механических ТС запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещен». Новый знак запретит движение автомобилей не соответствующего экологическому классу.

Контролировать нарушение будут камерами и инспекторами. Предположительно за нарушение автовладельцу выпишут штраф 500 рублей.

Определять экологический класс автомобиля будут по базе данных МВД. Также инспектор может проверить экологический класс машины в свидетельстве о регистрации.

Как сообщает «Коммерсант», новые знаки начнут устанавливать только после их регистрации в ГОСТах, а пока все изменения будут действовать только на бумаге.