Компания Ferrari показала рендер будущего гиперкара-НЛО

В компании решили опубликовать партию рендерных изображения, показав, как может выглядеть автомобиль марки в будущем.

Автомобиль назвали Ferrari 413 и многие в Сети уже заявили, что на изображениях представлен гиперкар, который даже напоминает НЛО.

Впрочем, судя по рендерам, машина рассчитана только на одного человека, для которого в салоне будет гоночное сидение и рулевое колесо в стиле штурвала реактивного самолета.

На небольшом экране в салоне будет отображаться необходимая информация, а также с его помощью можно будет переключаться между тремя режимами движения, а именно Track, Wet и Pazzo.