Сегодня в Татарстане должна пройти презентация нового раллийного грузовика команды «КАМАЗ-мастер».
Первая фотография нового гоночного грузовика уже опубликована в Сети, но его технические характеристики пока не раскрывают.
Опубликована первая фотография нового гоночного грузовика КамАЗ
30.06.2018 10:11
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Сегодня в Татарстане должна пройти презентация нового раллийного грузовика команды «КАМАЗ-мастер».
Презентацию машины проведут 30 июня в центре Набережных Челнов. Как видно на опубликованной фотографии, раллийный грузовик от предыдущего визуально практически не отличается. При этом у него новый силовой бампер и фары.
Специалисты полагают. что в новой машине установлен рядный шестицилиндровый турбированный дизельный мотор.
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