Опубликована первая фотография нового гоночного грузовика КамАЗ‍

Сегодня в Татарстане должна пройти презентация нового раллийного грузовика команды «КАМАЗ-мастер». Первая фотография нового гоночного грузовика уже опубликована в Сети, но его технические характеристики пока не раскрывают.

Презентацию машины проведут 30 июня в центре Набережных Челнов. Как видно на опубликованной фотографии, раллийный грузовик от предыдущего визуально практически не отличается. При этом у него новый силовой бампер и фары.

Специалисты полагают. что в новой машине установлен рядный шестицилиндровый турбированный дизельный мотор.