Седан Volvo S60 T8 Polestar Engineered распродали за 39 минут‍

Шведский автопроизводитель Volvo сообщил, что новое поколение седана Volvo S60 в исполнении Polestar Engineered, было распродано менее чем за час после старта предзаказов на территории США.

Впрочем, тираж этой модели для США составляет всего 20 экземпляров и все их распродали за 39 минут.

При этом отмечается, что заказы на Volvo S60 T8 Polestar Engineered были оформлены в официальном приложении Care by Volvo, где автомобили доступны подписчикам за 1 100 долларов в месяц.

Седан с пакетом тюнинга Polestar Engineered предлагается с гибридной силовой установкой T8 Twin Engine, мощность которой составляет 425 лошадиных сил.

В паре с установкой работает модернизированная автоматическая трансмиссия. Также такое исполнение модели отличается регулируемой подвеской, новыми тормозами Brembo, выхлопной системой с хромированными патрубками черного цвета, а также золотистыми ремнями безопасности в салоне.