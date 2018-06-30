Brilliance V7 с двигателем BMW стал самой дорогой моделью марки

Флагманский кроссовер Brilliance V7 поступил в продажу на китайском рынке. Китайская компания официально объявила о старте продаж новинки, которая стала самой дорогой моделью марки.

Кроссовер создавали в стиле моделей V3 и V6. Полноразмерная модель получила семиместный салон и следующие габариты: 4 702/1 932/1 753 мм. Расстояние между осями составит 2 770 мм. В движение флагманский автомобиль будет приводится 1,6-литровым двигателем от BMW .

Силовой агрегат имеет отдачу 204 лошадиных сил, а пару ему составит шестискоростная механика или 7-ступенчатый робот. Из особенностей кроссовера можно отметить и большой сенсорный экран мультимедийной системы.

Который получил диагональ 10,4 дюйма. В списке оборудования автомобиля есть современные системы, функции и опции.

Стоимость Brilliance V7 составляет 108 700 юаней минимум, тогда как в топовом исполнении он обойдется в 194 700 юаней. В переводе на российский рубль цена варьируется от 1 037 000 до 1 858 000 рублей.