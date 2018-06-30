Детройтский автосалон сменит название и формат в 2020 году

Организаторы самого первого в каждом году автосалона уже давно задумывались об изменении формата мероприятия, его даты проведения или даже смены места проведения.

Причиной этому становится тот факт, что с каждым годом все больше автопроизводителей отказывается быть участником автошоу в Детройте.

Дело в том, что сейчас основное направление в автомобильном мире – электрификация, а такие новинки компаниям выгодно показывать на выставке потребительской электроники, которая по дате практические совпадает с проведением мотор-шоу в Детройте и также проходит в начале января.

Ранее уже ходили слухи о возможном переносе дат проведения Детройтского автосалона, однако как оказалось изменится не только это.

Как сообщили организаторы мероприятия, автосалон может сменить не только место, но и дату проведения, формат и даже название, причем в это произойдет уже в 2020 году.

Рассматривается проведение автосалона в июне или в октябре. Касательно формата автосалона организаторы опубликовали видео, в котором намекают как именно изменится формат.